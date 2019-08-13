КГА окончательно запретил строить гостиницу на Канонерском острове

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга выпустил распоряжение об отказе в предоставлении ООО «Союз трейд» разрешения на отклонение от предельных параметров застройки по участку на Канонерском острове, где предполагалось построить 10-этажную гостиницу площадью 3,4 тыс. кв. м. Учитывая небольшую площадь участка, необходимость отступа от его границ фактически запрещает любое масштабное строительство на этой территории, сообщает АБН.

Напомним, ранее проект строительства гостиницы на Канонерском острове не согласовала комиссия по землепользованию и застройке Петербурга. Также против данных работ выступили местные жители.

“Ъ-СПб” писал, что участок под возведение отеля на 49 мест не выше трех звезд на этой территории в 2016 году компания ООО «Союз трейд» выкупила за 912 тыс. рублей.