Смольный не согласовал сразу три проекта по строительству апарт-отелей в Петербурге

Власти Петербурга не согласовали сразу три проекта по строительству гостиниц, за которыми, по мнению чиновников, могут скрываться апартаменты или «псевдожилье». Такое решение приняла комиссия по землепользованию и застройке Петербурга, сообщает АБН.

В частности, в числе отклоненных — проект группы компаний ФСК, которая запрашивала отклонение по высоте до 63 м для своего объекта на Коломяжском проспекте, 4, где намеревается простроить гостиничный комплекс с видом на Черную речку. Также ООО «Союз трейд» не согласовано разрешение на нулевые отступы от границ участка для строительства 10-этажной гостиницы площадью 3,4 тыс. кв. м на Канонерском острове и проект ЗАО «Отель Введенский», которое просило разрешить максимальную высоту застройки 75 м на участке в районе пересечения проспекта Просвещения и улицы Брянцева. Там девелопер планировал построить трехзвездную гостиницу общей площадью 56 тыс. кв. м.

Как пояснили в КЗЗ, данный вопрос нужно решать комплексно. Для этого власти Петербурга намерены выработать единую городскую политику в отношении апарт-отелей, выполняющих функции жилья, не обеспеченного социальной инфраструктурой.

Ранее “Ъ-СПб” писал, рынок апарт-отелей в Петербурге за последние два года вырос в три раза. На начало текущего года объем этого формата недвижимости оценивался почти в 700 тыс. кв. м. При этом в 2019 году аналитики не ждут бурного роста апартов — по их мнению сдерживать спрос будет увеличение ипотечной ставки и изменения в законодательстве о долевом строительстве.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Апарт-отели скакнули через несколько ступенек».