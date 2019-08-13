Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу

Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

Речь идет о специальной модификации истребителя F-18 для ВВС Испании — EF-18 — с бортовым номером 12-26. Он с мая находится на дежурстве в районе Балтийского моря, базируется в Литве на авиабазе Шауляй.

Самолет министра обороны летел из Калининграда в Москву, где Сергей Шойгу принял участие в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища. Его сопровождали два истребителя морской авиации Балтийского флота.