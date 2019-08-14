Dislike продавцам

Некоторые россияне верят в силу соцсетей и призывают ее всякий раз, когда надо пожаловаться на конкретного производителя. Этот тезис подтверждается исследованием, представленным 13 августа “Ъ” базирующейся в Ирландии консалтинговой компанией Accenture. 70% россиян уверены, что индивидуальные акции протеста, например, бойкотирование продукции или негативные отзывы в соцсетях, могут изменить поведение компаний, выяснили аналитики в ходе опроса. Для сравнения: в остальных странах, включая США, ЮАР, Италию, Японию, таких верующих в силу соцсетей меньше — 66%.

Один из громких скандалов вокруг так называемой голубой водички — косметической сыворотки для лица — не утихает до сих пор. Зарегистрированная в Чебоксарах компания Femfatal — продвигала свою продукцию через бьюти-блогеров, позиционируя свою продукцию экологичной. Но одна из известных ютьюберов провела свое расследование и обнаружила в сыворотке антибиотик, вызывающий аллергию. Производитель сыворотки пригрозил блогеру судом, мотивируя это тем, что продажи у компании после такой антирекламы значительно упали. Этот пример подтверждает факт, что российские потребители стали более ответственны. Как утверждают в Accenture, 57% опрошенных россиян стараются покупать товары производителей, которые прозрачны в вопросах происхождения продукции.

Но для компаний, использующих классические каналы продаж, бойкот в соцсетях пока никак особо не влияет на бизнес. Пример этому — один из громких скандалов, случившийся в этом году с агрохолдингом «Мираторг». Его совладелец Виктор Линник назвал россиян, которые раскритиковали идею запретить ввоз из-за рубежа сыров и мясной продукции для личного пользования, «балаболами, закатившими истерику из ничего». Лидеры мнения, как сейчас называют особо популярных блогеров и пользователей соцсетей, стали призывать свою аудиторию бойкотировать продукцию «Мираторга». Но, судя по отчетности холдинга, флешмоб не повлиял на его продажи. Возможно, это вызвано тем, что теоретически такой бойкот могло поддержать не более 10% россиян: ровно столько наших сограждан имеют возможность регулярно выезжать за границу и привозить оттуда хамон и пармезан. Но, как предупреждают аналитики Accenture, с таким «буллингом» своих же потребителей следует быть поосторожней: почти 40% опрошенных россиян готовы отказаться от продукции тех компаний, которые неэтично вели себя со своими покупателями и «не оправдали веру потребителей в заявленные идеи». Влияние соцсетей на покупателей действительно будет возрастать с каждым годом, учитывая, что выросло целое поколение, для которых слово ютьюберов — закон.