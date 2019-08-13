«Ветер, ветер, ты предсказуем»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о сервисе прогнозирования ветра.

СМС-предупреждения от МЧС бывают полезными, но чаще воспринимаются как страшилки — просто потому, что редко сбываются. В главном мегаполисе США, например, ситуация не лучше. Недавно за день в Нью-Йорке я получил больше двух десятков экстренных оповещений о серьезных паводках в Манхэттене. Хотя дождь, по ощущениям, был вполне обычным. И затоплений я не наблюдал.

В общем, забота властей, конечно приятна, но лучше иметь дополнительные источники прогноза. К одному из таких я сразу и обратился, когда по центральным российским каналам предупреждали о сильном ветре в Москве. В приложении Windy подобного развития событий не обещали, и именно этот прогноз сбылся. Похожая ситуация случилась в Нью-Йорке. Похоже, что экстренные службы банально перестраховываются. А вот в задачи разработчиков приложения входит максимальная точность прогноза. И вот почему: сервис Windy создан в первую очередь для спортсменов. Судя по количеству параметров, которые он отслеживает, для спортсменов-профессионалов. Направление, скорость, порывы, осадки, давление, температура, высота волны, точка росы, база облачности, размер кайта и тому подобное — все это с шагом в час на десять ближайших дней. Причем список отображаемых показателей можно настроить по желанию под каждый профиль активности. Последних почти два десятка — от горнолыжных видов спорта до рыбалки.

Так называемые споты или популярные места для тренировок спортсменов также отображаются в приложении списком, в порядке удаленности от положения пользователя. Любимые споты в любой точке мира можно сохранить на главную страницу, чтобы иметь быстрый доступ к прогнозу. Windy довольно информативное и симпатичное приложение, что можно считать достижением для сервиса прогнозирования погодных явлений. Но при этом довольно перегруженное. Навигация в меню непредсказуемая, приходится специально запоминать что где.

Возможность создать в приложении бизнес-профиль компании, например, владеющей станцией вейкборда, кажется здравой. Но когда натыкаешься на эти профили, они выглядят как неуклюжая реклама — отталкивающий фактор. Во многих чатах, привязанных к спотам, тишина с прошлого года. Полагаю, в обычных мессенджерах просто удобнее. В общем, погода в Windy облачная, с прояснениями.

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