Песков: Путин не считает митинги в Москве чем-то из ряда вон выходящим

В Кремле не считают, что многотысячные митинги в Москве свидетельствуют о политическом кризисе в стране. «Мы не согласны с тем, что многие это называют политическим кризисом. Никоим образом это нельзя ассоциировать с каким-то кризисом»,— сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам Владимир Путин обращает внимание на митинги в Москве, но не считает их чем-то из ряда вон выходящим.

«В России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента, и совсем не по каждому ему нужно высказывать свою точку зрения»,— добавил представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь призвал четко разделять легитимные акции и «действия, которые подпадают под попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки». Во втором случае правоохранительные органы «выполняют свои обязанности», и их жесткие действия абсолютно оправданы, указали в Кремле. При этом «несоразмерное применение силы» со стороны представителей органов власти господин Песков назвал недопустимым и отметил, что все нарушения со стороны как правоохранительных органов, так и участников митингов «фиксируются».

27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги, на которых были задержаны более 2 тыс. участников. СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

10 августа после согласованного митинга прошла инициированная основателем ФБК Алексеем Навальным «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек. Московское управление полиции проводит служебную проверку после жалобы одной из задержанных, которую ударил в живот полицейский.

Муниципальные депутаты подали заявку на согласование следующего протестного шествия 17 августа, но мэрия заявку не согласовала.

О новой заявке оппозиции — в материале “Ъ” «Повестка выходного дня».