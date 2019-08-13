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14 августа, среда
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Главные новости к утру 14 августа
07:52
Суд оставил в силе штраф защищающей сквер активистке
13/08
Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург» получит вместо автомобиля путешествие
13/08
Губернатор ХМАО Наталья Комарова ушла в отпуск
13/08
В вузах Екатеринбурга появляются специальности по «цифровой экономике»
13/08
Суд ЯНАО возглавил выходец из ХМАО
13/08
«Коляда-театр» подал заявку на гранд в 10 млн рублей на проект для детей с аутизмом
13/08
Агрокомпанию Ямала лишили госимущества на 1,1 млрд рублей
13/08
Власти Ямала поддержат реконструкцию аэропорта в Надыме
13/08
Ханты-Мансийск планируется полностью очистить от борщевика до октября
13/08
В Нижневартовске задержан мужчина, выловивший сибирского осетра на 3,6 млн рублей
13/08
Людмила Варакина покинула пост директора «Тагил-ТВ»
13/08
Глава Екатеринбурга утвердил проект нового здания ФСБ
13/08
В Екатеринбурге перекрыли движение по проспекту Космонавтов
13/08
Резидент технопарка «Университетский» провел испытания блокчейн-платформы
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10
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Тюменские вехи
Ъ-Урал-Online
от
13.08.2019, 23:52
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия