Все чемодановские цыгане вернулись в свои дома

Все зарегистрированные в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области цыгане вернулись в свои дома. Как сообщила “Ъ” пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина, речь идет где-то о 300 цыганах.

«В Чемодановку вернулись все коренные цыгане, у которых там дома, оформлена прописка и т. д. Те, кто там находился без регистрации, не вернулись»,— пояснила она. По словам госпожи Черемушкиной, сейчас в Чемодановке спокойная обстановка, конфликтов между местными жителями не возникает.

Напомним, в июне в Чемодановке произошла массовая драка местных цыган с прочими сельчанами, в результате которой погиб один человек. После этого все цыганское население уехало из Чемодановки и соседнего села Лопатки.

После событий 13 июня были арестованы 28 человек, все представители цыганской диаспоры. Возбуждены уголовные дела по п. «ж» и «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 и п. «а», «ж», и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушения на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Подробнее о последствиях — в публикации “Ъ” «Дела нашли на чемодановской трассе».

Сергей Петунин, Саратов