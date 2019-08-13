Резидент технопарка «Университетский» провел испытания блокчейн-платформы

Резидент технопарка высоких технологий «Университетский» (расположен в Екатеринбурге) B41 Blockchain Development («Альбатрос») совместно с Фондом «Сколково» успешно провели тесты блокчейн-платформы NodesPlus на производительность — 109 тыс. транзакций в секунду на одном кластере во время последнего load-теста.

Как сообщили в пресс-службе технопарка, производительность NodesPlus в нормальном режиме может стабильно эксплуатироваться с нагрузкой от 300 до 500 тыс. транзакций в секунду. «Мы разработали универсальный высокопроизводительный фреймворк для создания блокчейн-приложений и дальнейшего внедрения в любые бизнес-процессы. Надеемся, в будущем NodesPlus станет своего рода промышленным стандартом для цифровой модернизации отраслей, экономик и государств»,— рассказал управляющий партнер и главный разработчик B41 Blockchain Development Олег Сиваков.

NodesPlus предусматривает возможность интеграции с другими блокчейнами (Bitcoin, Etherium, Exonum, HyperLedger), платформа создана на С++, что позволяет развернуть ее на любых устройствах под управлением Linux, Windows, iOS, MacOs и избежать проблем с привлечением специализированных программистов.

«В отличие от конкурентов NodesPlus изначально спроектирован под цифровизацию в масштабах государств, позволяя надежно фиксировать, хранить и передавать информацию обо всех событиях в формате электронных документов»,— подчеркнул господин Сиваков. По его словам, платформа стала первым и пока единственным блокчейном, внесенным в государственный реестр российского программного обеспечения.

В пресс-службе технопарка рассказали, что параллельно компания создает специальную библиотеку для интеграции NodesPlus с банковскими и биржевыми API, чтобы обеспечить интеграцию для работы с фиатными деньгами и ценными бумагами в автоматическом режиме. Разработчики ожидают, что благодаря рекордной производительности и функциональности фреймфорк получит статус промышленного стандарта в области цифровизации экономических отраслей, регионов и государств.