Сплоченный регион

Никогда не была в Тюменской области и, если честно, до работы в «Коммерсанте» практически ничего и не знала об этом регионе. Когда живешь в Екатеринбурге, это, наверное, не так удивительно. И тем более жалко, что таких как я может быть много. Людей, ничего не знающих о Тюменской области.

Страна уже десятки лет получает от региона энергетическое сырье, продукцию АПК, профессиональные кадры, которые потом руководят государством. Можно посмотреть на область и с другой стороны: сюда едут жители соседних субъектов — за лучшим образованием, работой, жизнью в целом. И это не только северные округа, это, в том числе, Южный Урал. Просто потому, что в Тюменской области можно чувст­вовать себя уверенно.

Нынешнее 75-летие региона — это повод вспомнить тюменцам свои достижения: в экономике, социальной, научной и культурной сферах. И свой юбилей, как и полагается, они встретят большой сплоченной командой, в которой люди заботятся друг о друге, о развитии своей родины. В праздничный день представители всех районов области соберутся в Тюмени. Кроме региональных успехов, делегации муниципальных образований расскажут о частных победах, связанных с улучшением жизни тюменцев.

«Это область, где все отзывчивые»,— примерно так мне когда-то описала регион одна знакомая журналистка, часто общавшаяся с местными жителями. Действительно, Тюменская область такая сейчас и была такой всегда.

Мария Арабей