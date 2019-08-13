13 августа, вторник
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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Сочи на обустройство мест массового отдыха выделили 86,6 млн рублей

Из бюджета Краснодарского края в 2019 году в бюджет Сочи будет выделено в виде субсидии 86,6 млн руб. в качестве софинансирования расходных обязательств по организации обустройства мест массового отдыха. Соответствующее постановление за подписью губернатора Кубани Вениамина Кондратьева опубликован на официальном сайте краевой администрации.

Уточняется, что субсидирование сочинского бюджета, а также других курортных муниципальных образований края, предусмотрено подпрограммой «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» краевой государственной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса». Постановление вступает в силу с 12 августа.

Отметим, что за первые два летних месяца в Сочи отдохнуло свыше 1,7 млн человек. А с начала года курорт принял более 3,5 млн туристов.

Дмитрий Михеенко


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