У избитой полицейским на акции девушки диагностировали черепно-мозговую травму

У задержанной на акции 10 августа Дарьи Сосновской диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. «Врачи ГКБ 67 выявили у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а также ушиб мягких тканей головы. От госпитализации Дарья отказалась»,— рассказала ТАСС адвокат девушки Татьяна Молоканова.

Ранее в отношении госпожи Сосновской завели административный протокол о нарушении порядка проведения митинга (по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Таганский суд Москвы рассмотрит дело во вторник, 13 августа.

Момент задержания Дарьи Сосновской попал на видео: в кадре видно, как полицейский бьет ее в живот. После инцидента девушка обратилась к главе Следственного комитета России по Тверскому району с требованием наказать сотрудника МВД. Московское управление полиции проводит служебную проверку из-за грубого задержания госпожи Сосновской.

Полиция Москвы устанавливает имя сотрудника, который ударил девушку кулаком в живот во время задержания после митинга 10 августа.



До этого полиция предпочитала никак не реагировать на видео, на котором было чётко зафиксировано правонарушение одного из их сотрудников. pic.twitter.com/oiQ1LpWQoZ — baza (@bazabazon) 12 августа 2019 г.

10 августа прошла очередная санкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. По данным «Белого счетчика», на акцию пришло 50 тыс. человек. После санкционированной части митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек.

О том, как прошла акция 10 августа, читайте в материале “Ъ” «Дело не в Мосгордуме даже».

О том, можно ли будет привлечь силовика к ответственности,— в публикации “Ъ” «Полицейского ищут правозащитники».