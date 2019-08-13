В Стерлитамаке развернулась борьба за вывоз мусора

Башкирское управление ФАС изучит крупную закупку одного из пяти региональных операторов по обращению с ТКО — компании «Региональный оператор "Эко-сити"», по итогам которой она планирует отобрать транспортировщика мусора в Стерлитамаке, Стерлитамакском, Миякинском, Гафурийском и Аургазинском районах республики. «Эко-сити» намерено заключить двухлетний контракт стоимостью до 1,27 млрд руб. со сроком действия с 1 января 2020 до 31 декабря 2022 года.

С жалобой на действия регоператора в УФАС обратились стерлитамакские компании «Дворэкосервис» (принадлежит Ольге Антоновой и Алексею Гурьеву), «Спецавтохозяйство» (принадлежит муниципалитету) и мелеузовская «Экотех» (принадлежит Тимуру Ахметшину). По мнению заявителей, заказчик проводит отбор с нарушением ФЗ «О защите конкуренции»: для этого на торги выставлен крупный лот с высокой стоимостью обеспечения (заявки — 63,65 млн руб., исполнения контракта — 127 млн руб.), что ограничивает круг потенциальных участников тендера. Заявители также указывают на экономически необоснованную цену контракта, которая, по их мнению, может отразиться на тарифе вывоза мусора.

УФАС назначило рассмотрение жалобы на 14 августа.

ООО «Региональный оператор «Эко-сити"» образовано в 2016 году. Уставный капитал — 11 млн руб. На 37% принадлежит предпринимателю Семену Земскову, на 33% — предпринимателю Айрату Максадову, на 30% — предпринимателю Айнуру Гайнуллину.

Майя Иванова