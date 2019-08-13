Минтранс назвал «разгильдяйством» опоздание Utair с подачей заявок на маршруты «Трансаэро»

Минтранс России прокомментировал информацию о том, что авиакомпания Utair попросила ведомство отложить распределение маршрутов «Трансаэро». Межведомственная комиссия (МВК) при Минтрансе сегодня, 13 августа, должна выбрать обслуживающие эти направления компании, но Utair не подала заявки.

Как выяснил “Ъ”, Utair винит Росавиацию, чей приказ был якобы некорректно составлен, из-за чего было неясно, что за эти маршруты «Трансаэро» можно бороться. В качестве альтернативы переносу распределения на осень авиакомпания предложила принять к рассмотрению ее заявки сегодняшним числом.

В Минтрансе, однако, считают, что перевозчик спекулирует на своей сложной финансовой ситуации, что не является причиной нарушать правила. «Спекуляции авиакомпании Utair на своем неустойчивом финансовом положении и банальное разгильдяйство, не позволившее подать в срок заявки на распределение международных маршрутов, не являются поводом отступать от правил распределения маршрутов и не должны использоваться как инструмент давления на МВК»,— заявил «РИА Новости» представитель министерства.

Об опоздании Utair читайте в публикации “Ъ” «К шапочному разбору маршрутов».