Ритейлеры попросили ускорить принятие закона об онлайн-продаже алкоголя

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят крупные российские интернет-ритейлеры, обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить запуск интернет-торговли алкоголем.

В организации отмечают, что принятие соответствующего законопроекта не только не спровоцирует рост объемов теневого оборота алкогольной продукции, но и, наоборот, будет помогать идентифицировать нелегальных участников рынка и в досудебном порядке блокировать работу их сайтов. В АКИТ полагают, что после разрешения онлайн-торговли приблизительно 90% от теневого оборота продукции, реализуемой в интернете, перейдет в легальное поле.

«АКИТ высоко оценивает данный законопроект и считает, что его принятие окажет исключительно благоприятное влияние на развитие отрасли интернет-торговли. В этой связи обращаемся к вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, с просьбой о скорейшем согласовании законопроекта и внесении его в Государственную думу Федерального собрания»,— говорится в послании (цитата по «РИА Новости»).

Российские ритейлеры вместе с участниками алкогольного рынка разработали схему продажи спиртного через интернет-магазины еще в конце 2016 года. Летом прошлого года Минфин внес соответствующий законопроект в правительство. Предполагалось, что онлайн-торговля будет разрешена с января текущего года, но документ не был согласован к этому сроку. Доработанная версия документа предполагает, что продажа через интернет будет легализована только с 1 января 2020 года. При этом в первый год ограничения снимут только с производителей и оптовых продавцов вина.

Как продажа напитков в интернете повлияет на рынок — в публикации “Ъ” «Игристые вина отправляют в интернет».