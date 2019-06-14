Игристые вина отправляют в интернет

Алкоголь может вернуться в онлайн: Минфин подготовил законопроект, который разрешит продажу спиртного в интернете. Если документ поддержат, то с начала следующего года можно будет реализовывать исключительно игристые и вина с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения. А право заниматься торговлей получат производители и оптовые компании. Впрочем, это уже не первая попытка Минфина вернуть онлайн-продажу алкоголя. Против этого выступает Минздрав. Удастся ли Минфину в этот раз провести свою инициативу? И как она будет работать? Подробности — у Владислава Викторова.

Пока единственный способ купить алкоголь в интернете — приобрести на сомнительном сайте магнит рублей за 500 и получить в подарок бутылку спиртного на выбор. Но, скорее всего, у такого магазина даже лицензии нет. Легально можно только отложить напиток, а потом лично забрать. Минфин такой подход не устраивает. Поэтому там предлагают разрешить производителям и оптовым компаниям продавать продукцию онлайн. Начать хотят пока только с вина, причем недешевого, и не допускать к продажам ритейлеров. Идею поддерживает гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. Скоро власти поймут все плюсы инициативы и допустят крупные сети к онлайн продажам, убежден эксперт: «Первые шаги для снятия ограничения абсолютно избыточны. Что касается онлайн-ритейлеров, они найдут способы, как кооперировать продажи, совмещая реализацию от производственных компаний и ритейлеров. Что мешает той же самой сети “Красное & Белое” войти в акционерный капитал нескольких производителей и формально выполнять нормы законодательства?»

Чтобы начать продавать вина онлайн, производителям придется подать заявку на включение в специальный реестр Росалкогольрегулирования. А затем зарегистрироваться в доменной зоне egais.ru. Новую версию законопроекта согласовали Минпромторг и Минсельхоз. Против традиционно выступает Минздрав, который и отклонил предыдущую версию документа. Но его опасения напрасны, говорит директор центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз: «Весь мир идет в этом направлении — оно самое перспективное в сфере интернет-торговли. Эта услуга направлена на очень узкий круг населения. Там будет продаваться продукция выше средней цены, потому что сама доставка стоит определенных денег. Никто водку по 250 руб. покупать не будет. То есть это сразу очерчивает круг в максимум 20% потребителей России».

Но Минздрав это не успокаивает. Там говорят, что онлайн-продажа алкоголя неизбежно будет сопровождаться демонстрацией продукции, что, по сути, является рекламой спиртного, а это запрещено. Впрочем, критики министерства говорят, что политика запретов наоборот привела к негативным последствиям. В прошлом году нелегальные продажи алкоголя в интернете увеличились на 23%, подсчитали специалисты из Group IB. Отсюда и рост отравлений спиртным, ведь чаще всего там продают некачественные напитки. И легализация этой сферы улучшит ситуацию, считает главный редактор портала «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов: «Из-за глупости законодателей, которые лезут непонятно куда, все пришло к тому, что создана целая отрасль подпольного производства алкоголя и его продажи.

Самая большая проблема даже не в налогах, а в том, что в из-за этого государство не контролирует качество напитков.

Ведь они могут просто зайти и купить спирт подешевле, а там метанол — вот вам и трупы».

По задумке авторов, расширить ассортимент алкогольных напитков в интернете получится в 2023 году. К этому моменту продавать свою продукцию смогут производители пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре. Правда, аналитики говорят, что ради этого покупатели вряд ли пойдут в онлайн — в России больше ценятся крепкие напитки.

Продажа алкоголя через интернет была ограничена в 2007 году. В 2015 году бизнес-объединения впервые обратились с просьбой отменить запрет.