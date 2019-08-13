Verizon продает Tumblr владельцу WordPress

Американская компания Verizon согласилась продать сервис блогов Tumblr компании Automatic. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Точная сумма сделки не разглашается, однако ресурс Axios.com со ссылкой на свои источники сообщает, что сумма составила либо менее $20 млн, либо менее $10 млн. Один из источников назвал даже сумму меньше $3 млн.

Ранее BuzzFeed сообщал, что компания PornHub, владеющая одним из крупнейших порносайтов, была заинтересована в покупке Tumbrl, тогда на ресурсе снова разрешили бы публиковать контент для взрослых, который сервис запретил в декабре 2018 года.

Сервис Tumblr в 2013 году был приобретен Yahoo! за $1,1 млрд. К 2016 году его цена упала до $230 млн. В 2017 году основные интернет-активы Yahoo!, включая Tumblr, купила телеком-компания Verizon. 2 мая The Wall Street Journal сообщала, что Verizon ищет покупателя Tumblr. К такому решению их подтолкнуло резкое падение выручки сервиса.

Евгений Федуненко