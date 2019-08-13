Протесты в Гонконге тянутся к мировым рынкам

Протесты в Гонконге могут ударить по мировым рынкам. Из-за очередного обострения противостояния участников митингов с полицией инвесторы опасаются, что власти перейдут к еще более жестким мерам. Накануне в Пекине назвали акции терроризмом и подчеркнули, что не обошлось без вмешательства извне. На это указывает и то, что некоторые протестующие размахивали американскими флагами. Каких последствий стоит ожидать инвесторам? Подробности — у Владислава Викторова.

Десятую неделю в Гонконге не утихают протесты. В начале июня несколько сотен человек вышли на улицы после того, как власти начали обсуждать законопроект об экстрадиции в материковый Китай. Протестующие считали, что если закон примут, то автономный Гонконг потеряет свою свободу и будет жить по общим правилам со всей страной. Через несколько недель на улицы вышли уже тысячи людей. А в понедельник они полностью парализовали работу гонконгского аэропорта. Люди собрались в зале прилета, скандировали лозунги и аплодировали друг другу.

И хотя власти Гонконга пошли на уступки протестующим и отложили рассмотрение спорного законопроекта, участники требуют полностью отказаться от него и выступают за демократические реформы в стране. Пекин ответил жестко — там назвали протестующих террористами. Похоже, что теперь стоит ждать суровых действий полиции. А это уже чревато санкциями, рассуждает экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: «Выводы будут как и после событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь, то есть Китай может быть заблокирован. Трудно просчитать, насколько это будет серьезным последствием для глобальной экономики. Нынешний Китай — это не Китай 1989 года.

Перспективы рецессий китайской экономики для всех стран в мире будут очень и очень неблагоприятны».

В том, что Пекин будет жестко реагировать на протесты в Гонконге, не сомневается и эксперт по международным отношениям Михаил Троицкий. Но воздействовать на протестующих они могут не только силой. Например, руководство гонконгского авиаперевозчика Cathay Pacific обещает увольнять сотрудников, которые участвуют в протестах. И такой подход укладывается в логику китайских властей, резюмирует Михаил Троицкий: «В руках у Пекина достаточно средств, чтобы не прибегать к услугам репрессивного аппарата. Есть массовый рычаг: протестующих можно подкупать, воздействовать на них через их работодателей».

Негативные последствия протестов в Гонконге могут повлиять еще и на переговоры Пекина с Вашингтоном о торговом соглашении. Они длятся почти год, и до сих пор стороны ни к чему не пришли. И хотя Китай всегда пытается разделять политику и экономику, здесь так сделать не получится, считает директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. В итоге это скажется и на России. «Торговая война между США и Китаем будет усиливаться. Это в целом замедление мировой экономики, снижение спроса на энергоносители, что критично для России. Получается, что события в Гонконге могут негативно сказаться на состоянии российской экономики»,— отмечает Николаев.

США обещают вводить новые пошлины для китайских товаров до тех пор, пока не будет подписано торговое соглашение. Сейчас Вашингтон обложил сборами почти весь импорт из КНР. И аналитики говорят, что спор будет длиться не меньше года. Но именно протесты в Гонконге вряд ли повлияют на его исход, уверен руководитель аналитического отдела компании Grand Capital Сергей Козловский: «Никто из западных стран не будет применять какие-то санкции, если давление протестов вдруг перейдет в более жесткую фазу.

И мы уже видели акции проправительственных людей в масках, которые избивали всех и вся. Никак это не запугало протестный Гонконг».

Впрочем, в вопросах торговой войны Пекин готов «идти до конца». Как ранее заявили в МИДе КНР, «некоторые недооценивают возможности защиты» Китая. Так, Центробанк страны уже неделю сдерживает курс юаня к доллару. И, по оценкам агентства Moody’s, это может стать еще одним фактором замедления мировой экономики.

Протесты сильно ударили по экономике Гонконга. Турпоток снизился в несколько раз, многие туристы отказываются от поездок за несколько дней до вылета.