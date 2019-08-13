Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу

В Роскачестве объяснили, на что обращать внимание при выборе вареной колбасы и какие номера, начинающиеся с буквы E, имеют различные пищевые добавки.

В первую очередь колбаса должна быть упругой и не иметь полостей, комочков и явных цветовых пятен. Цвет изделия может колебаться от розового до светло-розового. На этикетке обязательно должны быть указаны все необходимые данные: состав, пищевая ценность, срок годности, дата изготовления, условия хранения и упаковки.

«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

ГОСТом допускается также использование фиксатора окраски Е250, антиокислителей Е300, Е301, Е304, Е306, регуляторов кислотности Е331 (лимонная кислота), Е262, Е325, Е326, Е330 и стабилизаторов Е339, Е451, Е450, Е452. Нежелательны в составе колбасы Е120, Е252 и Е536.

В ведомстве напомнили, что не менее важными являются и условия хранения продукта. Не рекомендуется покупать колбасу, которая хранится в холодильнике при температуре выше 6°C. Продукт без вакуумной упаковки хранится меньше, чем продукт в вакууме.