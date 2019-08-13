В Челябинске на сотрудников автосалона завели дело по факту мошенничества

Следственная часть управления МВД России по Челябинску возбудила уголовное дело в отношении группы работников автосалона «Феррум Авто» (расположен на Новоградском тракте) по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Оперативное сопровождение ведут сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в правоохранительные органы обратились более 20 человек с жалобами на действия работников «Феррум Авто». Граждане заявляли, что их ввели в заблуждение относительно стоимости автомобилей и условий кредитов, информация о которых была опубликована на сайте салона.

По данным следствия, компания размещала объявления о продаже новых машин по ценам намного ниже, чем у известных официальных дилеров. При этом автосалон указывал ставки кредитования в два раза ниже ставки рефинансирования Банка России. В телефонных разговорах менеджеры автосалона сообщали потенциальным клиентам, что в наличии есть автомобили всех марок и цветов. Когда покупатели приезжали, их убеждали внести предоплату или передать в трейд-ин свой автомобиль. После этого цена планируемого к покупке автомобиля и процентная ставка по кредитному договору серьезно увеличивались. Клиентам приходилось выбирать, потерять свой автомобиль или внесенный задаток или же согласиться на предлагаемые невыгодные условия.

В ГУ МВД сообщают, что в дело пытался вмешаться прибывший из Москвы представитель автосалона. Он предлагал начальнику отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции взятку в 500 тыс. руб., чтобы решить вопрос. При передаче денег мужчину задержали. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).