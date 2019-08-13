«Российская газета» сообщила о новом виде телефонного обмана банковских клиентов

В России получил распространение новый способ телефонного мошенничества, сообщает «Российская газета». Якобы сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию.

Обычно в таких случаях не запрашивают никаких конфиденциальных данных, чем долго не вызывают подозрения. Ключевым моментом в обмане может стать предложение сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету. Узнав о том, какой из систем клиент не пользуется, ему могут предложить помощь в отключении, для чего понадобится помощь стороннего приложения.

Программа делегирования доступом teamviewer позволяет подключиться постороннему человеку и совершить любую операцию от вашего лица. Для подключения у вас запросят id (специальный номер) пользователя, сообщив который, третья сторона сможет легко подключиться и завладеть конфиденциальной информацией смартфона.

Доказать попытку взлома будет практически невозможно.

Ранее резкий рост мошеннических звонков клиентам якобы от банков с использованием технологии подмены номера зафиксировал ряд крупных кредитных организаций. У отдельных банков активность мошенников возросла в десятки раз.

В банках указывают, что операторы связи недостаточно эффективно выявляют и блокируют подобные схемы. Решение проблемы вышло на уровень ЦБ, который намерен бороться с подменными номерами всеобщими усилиями.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Мошенники оборвали банкам телефон».