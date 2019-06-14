Сбербанк сообщил об устранении проблемы с подменой его телефонных номеров мошенниками

Сбербанк полностью решил проблему с подменой телефонных номеров банка мошенниками, заявил зампред правления Станислав Кузнецов. «Мы еще раз провели соответствующие тесты во всех системах Сбербанка и можем гарантированно утверждать, что риск подмены номера Сбербанка со стороны злоумышленников для всех систем банка сегодня отсутствует»,— сказал господин Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщал “Ъ”, зимой клиенты Сбербанка столкнулись с новым видом мошенничества — злоумышленники звонили с номеров банка и представлялись его сотрудниками. Клиентам сообщали о том, что их карта заблокирована из-за попытки мошенников списать деньги, и выманивали данные, которые никому нельзя сообщать. В итоге деньги с карт пострадавших уходили мошенникам.

Станислав Кузнецов отметил, что мошенническая схема с номерами Сбербанка не была широко распространена. С декабря 2018 года банк выявил несколько десятков случаев. В масштабах страны это микроскопическая цифра, отметил он, так что внимание к этому вопросу было искусственно завышено.

При этом, по словам господина Кузнецова, проблема с подменой телефонных номеров носит глобальный характер. «Дело тут не в банках, а во всей стране, потому что именно таким инструментом сегодня пользуются так называемые телефонные террористы. К сожалению, такой сервис сегодня до сих пор можно приобрести в интернете достаточно легко»,— сказал он. Над этим вопросом уже работают Центробанк, Госдума и Минкомсвязь.

Подробнее о схеме — в публикации “Ъ” «Мошенники оборвали банкам телефон».