WSJ назвала имена потенциальных кандидатов на должность посла США в России

Администрация США рассматривает в качестве кандидатов на должность посла США в России спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана и посла в Германии Ричарда Гренелла, сообщила The Wall Street Journal.
Господин Биган занимал должность вице-президента Ford Motor Co, работавшей с Россией. По информации источника газеты, второй кандидат не заинтересован в работе в Москве. Президент США Дональд Трамп еще не решил, кого назначить на должность посла в России.
Фото: Fabrizio Bensch, Reuters
В Госдепартаменте отказались комментировать эту информацию.
Ранее посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке. По информации СМИ, дипломат возвращается домой в Юту, где примет участие в борьбе за пост губернатора штата.
Подробнее — в публикации “Ъ” «Посол в России меньше, чем посол».
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