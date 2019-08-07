WSJ назвала имена потенциальных кандидатов на должность посла США в России

Администрация США рассматривает в качестве кандидатов на должность посла США в России спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана и посла в Германии Ричарда Гренелла, сообщила The Wall Street Journal.

Господин Биган занимал должность вице-президента Ford Motor Co, работавшей с Россией. По информации источника газеты, второй кандидат не заинтересован в работе в Москве. Президент США Дональд Трамп еще не решил, кого назначить на должность посла в России.

Посол в Германии Ричард Гренелл Фото: Fabrizio Bensch, Reuters

В Госдепартаменте отказались комментировать эту информацию.

Ранее посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке. По информации СМИ, дипломат возвращается домой в Юту, где примет участие в борьбе за пост губернатора штата.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Посол в России меньше, чем посол».