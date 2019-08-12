Очень простое счастье

В 150 километрах от Венеции, у подножия Доломитовых Альп, есть чудесный городок Кортина-д’Ампеццо. Как и все горные курорты Европы, он еще каких-нибудь 100 лет назад был деревней, куда летом приезжали измученные своим влажным климатом венецианцы, а зимой не приезжал никто. В ту пору никому и в голову не приходило, что зимой, когда холодно и долина лежит под снегом, здесь тоже можно отдыхать, да еще кататься на лыжах. Но время шло — и Кортина становилась все популярнее, превратилась из деревни небольшой в деревню побольше, а потом и в симпатичный городок. Старинные стены, внутри — три-четыре улицы и даже цитадель, которая кажется сегодня совершенно игрушечной (в ней сейчас художественная галерея). Теперь сюда ездят в основном зимой, а про то, как здесь хорошо в другие времена года, мало кто знает — разве что скалолазы, альпинисты и прочие приверженцы здорового образа жизни с мышцами из чистого бетона. А ведь летом Южный Тироль, где смешиваются итальянское тепло и австрийская сладость, прекрасен. Высоченные розово-оранжевые пики Доломит, стройный лес, озера, совершенно непохожие друг на друга и вместе с тем одинаково волшебные, бесконечные поля и пронзительно чистый воздух, в котором разливается море цветочных, травяных, медовых ароматов.

Главный, парадный отель Кортина называется Cristallo, и к названию прилагается объяснение: А Luxury Collection Resort & Spa. Это старинный особняк (построен еще в 1901 году), где красиво, тепло, уютно и вкусно. Традиции приема гостей в Cristallo уже больше века, и это чувствуется во всем. Но, несмотря на это, летом отель производит впечатление скорее дачное — за открытыми окнами трещат сверчки, по утрам поют петухи и звонят колокола местной церкви. Трудно себе представить, что зимой здесь всегда много туристов. Курорт настолько популярен, что в 2026 году здесь будут проходить зимние Олимпийские игры. Но пока Кортина не захватили спортсмены, можно, не стесняясь, наслаждаться здешней жизнью и здешней пусть вкусной и здоровой, но не совсем диетической едой, которой так славится Южный Тироль. К общему меню в ресторане Cristallo прилагается обширный список местных специалитетов, среди которых мы особо отметим колбасы, спек, филе поросенка, размоченное в кьянти и припудренное черным перцем, и поленту. Кукурузная полента, а вовсе не итальянская паста здесь стала чуть ли не национальным блюдом. Ее разновидностям нет предела — с мясом и луком, с опятами и белыми грибами, жареная или запеченная, с анчоусами или просто так.

Если все-таки какой-то внутренний цензор не позволяет просто наслаждаться жизнью и едой, можно, взгромоздившись на велосипед, помчаться к вершинам, а там уже выбирать — лезть ли выше, уже на подъемнике, или вернуться в бассейн отеля. А если цензор молчит — можно вообще никуда не ехать, а сесть на террасе ресторана La Veranda и принимать там солнечные ванны с бокалом местного легкого вина.