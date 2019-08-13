Выборы продолжатся в суде

Участники выборов в Госсовет Татарстана продолжают судебные тяжбы. Исковые заявления с требованиями отменить регистрацию партсписков «Коммунистов России» и Российской партии пенсионеров подала КПРФ. В партии полагают, что ее оппоненты представили в ЦИК Татарстана недействительные подписи избирателей. Если иски будут удовлетворены, вести избирательную кампанию продолжат лишь пять партий. Противники КПРФ предъявленные претензии отвергают.



Первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов подал в Верховный суд Татарстана два административных иска против ЦИК республики. Партийцы требуют отменить решения избиркома о регистрации списков кандидатов Российской партии пенсионеров за социальную справедливость и «Коммунистов России».

В КПРФ не раскрывают подробности заявлений. Однако, как сообщил глава избирательного штаба компартии Артем Прокофьев, претензии касаются подписных листов оппонентов, которые они представили в Центризбирком. «Вы видели хоть где-нибудь представителей “Коммунистов России” или “пенсионеров”, которые собирали подписи? Они должны были собрать подписи. Но “Коммунисты России” 12 дней пикетировали наш офис»,— указал господин Прокофьев. По его словам, «единственно реальный оппонент» компартии — «Единая Россия», но та «любит декорировать выборы»: «Мы как раз разбираемся с этими партиями».

Хафиз Миргалимов добавил, что «эти так называемые оппозиционные партии попытаются от нас что-то укусить, какие-то проценты». Подачу исков он назвал «вычищением выборного процесса».

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 избираются по партийным спискам, столько же — в одномандатных округах. ЦИК Татарстана зарегистрировал списки кандидатов семи политических партий. В их числе «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР, которым не требовалось собирать подписи, а также «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров и Партия роста.

Непарламентские партии представили в ЦИК подписи 0,5% избирателей республики (около 16 тыс.). По итогам проверки 5 тыс. подписей у «Коммунистов России» недействительными были признаны лишь 4,24%, у Российской партии пенсионеров — 4,74%. В то же время из-за большого брака в подписях регистрацию не получили кандидаты Партии ветеранов России и «Российского общенародного союза».

В ЦИК Татарстана пока не комментируют претензии КПРФ, поскольку «иски не получили». Глава татарстанского отделения «Коммунистов России» Альфред Валиев считает, что у жалобы КПРФ перспектив нет. «Они хотят забрать наш электорат себе»,— заявил он “Ъ”. Господин Валиев подчеркнул, что он и его соратники «честно собирали подписи».

Глава татарстанского отделения Российской партии пенсионеров Виталий Смирнов узнал об иске от “Ъ”. Однако он также уверен, что претензии КПРФ необоснованные. Он напомнил, что на прошлой неделе список партии пыталась снять «Справедливая Россия», однако Верховный суд республики, изучив документы «пенсионеров», не стал его удовлетворять. «Суд принял объективное решение»,— пришел к выводу господин Смирнов.

Верховный суд Татарстана вчера зарегистрировал иски, но даты заседаний пока не назначил.

Стоит отметить, что в выборах в Госсовет 2014 года Партия пенсионеров не участвовала. КПРФ получила лишь 5,55% (провела трех депутатов), «Коммунисты России» — 2,4%. Тогда КПРФ также пыталась снять своих оппонентов, но Верховный суд Татарстана ее претензии не поддержал. В итоге правоту КПРФ признал Верховный суд РФ спустя две недели после проведения выборов. Суд установил, что у «Коммунистов России» было более 20% недействительных подписей (по закону допускается не более 10%).

Казанский политолог Сергей Сергеев отмечает, что в Татарстане избирком подходил к проверке подписей «либерально и таких скандалов, как в Москве, удалось избежать». Тем не менее он не исключает, что у сомнений КПРФ есть основания, поскольку «собрать безукоризненно 16 тыс. подписей очень сложно». Он напомнил, что «Коммунисты России» достаточно легко собрали подписи за список, в то же время в Набережных Челнах выдвигавшаяся по округу Татьяна Гурьева не собрала даже половину от необходимого количества. По словам господина Сергеева, «Коммунисты России» могут получить на выборах 2–2,5% голосов избирателей, поскольку у них осталась «репутация настоящих коммунистов, хотя она постепенно выветривается». «Партия пенсионеров неизвестна в Татарстане. Тем не менее часть электората КПРФ и даже “Единой России” они получить могут»,— прогнозирует эксперт.

Кирилл Антонов