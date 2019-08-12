США ужесточили правила выдачи грин-карт

Американская администрация ужесточили выдачу грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщил и. о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США Кен Кучинелли.

«Правило препятствует тому, чтобы иностранцы, которые могут с большой вероятностью стать лицами, находящимися на содержании у государства, приезжали в Соединенные Штаты и получали грин-карту»,— сказал господин Кучинелли (цитата по Fox News).

Администрация уже подписала соответствующее распоряжение, оно вступает в силу в октябре. Оно будет касаться прежде всего тех, кто намерен получать медицинское страхование для бедных Medicaid и программы продовольственных талонов для малоимущих.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал отменить лотерею грин-карт. По его мнению, эта программа вредит стране. Вместо нее он предлагает ввести новую систему, в которой предпочтение будет отдаваться специалистам с высокой квалификацией, а также тем, у кого уже есть предложение о работе в Соединенных Штатах.

Каковы шансы выиграть в американской визовой лотерее — в публикации “Ъ FM”.