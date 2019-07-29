Грин-карты отправили в Россию и Египет

Больше всего грин-карт в американской визовой лотерее в этом году выиграли россияне и египтяне. В розыгрыше победили более 5,5 тыс. граждан России и немногим меньше из Арабской Республики. Всего заявки подали 23 млн человек со всего мира, допустили 14 млн.

С 1995 года власти США ежегодно проводят лотерею, в которой разыгрывается 50 тыс. грин-карт. Их обладатели могут жить и работать в США, путешествовать по миру и перевезти в Америку близких родственников. Процесс подачи заявки занимает не больше 10 мин, рассказала “Ъ FM” владелец школы робототехники HelloRobo тульского кластера «Октава» Анастасия Крылова, которая несколько лет подряд пытается выиграть грин-карту.

«Это очень просто, и любой человек может это сделать очень быстро. В октябре, как правило, анонсируется дата, когда можно подать заявление на официальном сайте. Для этого не нужно никаких документов, а нужно просто ответить на несколько элементарных вопросов, типа фамилия, имя, отчество, образование, женат или холост и так далее. И самое сложное в этом процессе — загрузить на этот сайт фотографию. Можно дома сфотографироваться, но главное, чтобы был белый фон, лицо занимало определенную площадь от всей фотографии. Подаешь в октябре, а потом в мае получаешь результат. Когда ты проверяешь результат, там написано, выбрана ли твоя анкета. Лично я подаюсь от Германии, потому что родилась здесь. У разных стран разное количество заявок, соответственно, и процент выигрышей. Не то чтобы я рьяно пытаюсь уехать, но раз такой шанс Америка предоставляет жителям других стран, почему бы не поучаствовать. Многие пугаются, что, если принять участие в этой лотерее, не одобрят американскую визу. Но это вообще не связано и не уменьшит шансы на получение туристической визы».

Победители лотереи должны быть готовы к определенным сложностям. Нужно собрать внушительный пакет документов и пройти собеседование, пояснила выигравшая в этом году и живущая сейчас в Калифорнии россиянка Алла Савельева:

«От России выигрывает каждый сотый, то есть на самом деле не так мало, как принято считать. Если ты выиграл, у тебя будет собеседование. Приходишь в посольство и приносишь огромную кучу бумаг. Самое главное — это справка об отсутствии судимости.

На сайте есть список того, что нужно будет привезти. И на собеседовании тебя спрашивают, куда ты едешь, в какой город, чем планируешь заниматься. Иногда может быть административная проверка где-то на месяц, если у тебя профессия, которая может вызвать интерес. В общем, собеседование было не очень сложное, все было очень дружелюбно. Но мы очень ответственно подготовились, поэтому я думаю, что произвели хорошее впечатление. Лотерея, подача заявки — это не очень сложно. А вот то, что происходит потом, довольно нервно, В это нужно вкладывать очень много сил, и уже тогда пойдут финансовые вложения, потому что тебе нужно будет подтвердить свою состоятельность, что ты можешь приехать в страну и какое-то время себя обеспечивать».

Всего в этом году заявки на участие в лотерее подали почти полмиллиона россиян — в три раза больше, чем пять лет назад. Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Конгресс отказаться от проведения лотереи.

Глеб Силко