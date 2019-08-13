«Ленэнерго» спорит с «Газпромом» из-за НПЗ «Сургутнефтегаза»

ПАО «Ленэнерго» оспорит решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, который на прошлой неделе не удовлетворил иск сетевой компании о взыскании более 4,5 млрд рублей с ПАО «ОГК-2» (входит в ООО «Газпром энергохолдинг»). «Ленэнерго» считает, что переплатило ОГК-2 за мощность, поставляемую для НПЗ «Кинеф». Эксперты полагают, что если суд встанет на сторону «Ленэнерго», то у компании появится возможность увеличить инвестпрограмму или меньше привлекать на нее заемных средств.

Как рассказали “Ъ” в пресс-службе «Ленэнерго», спор сетевой компании с ОГК-2 связан с поставками мощности для одного из крупнейших потребителей Ленобласти — «Кинеф» (НПЗ «Сургутнефтегаза» в Киришах). «Ленэнерго» с 2012 года оказывает услуги по передаче электроэнергии «Кинефу». При этом до 2019 года ОГК-2, которая владеет Киришской ГРЭС, выступала энергоснабжающей организацией НПЗ и оплачивала услуги «Ленэнерго». В январе этого года сетевая компания подала иск о взыскании 3,5 млрд рублей с ОГК-2 из-за разницы в подходах к расчету мощности, потребленной «Кинефом». Как пояснили в «Ленэнерго», оплачиваемая потребителями по договору с ОГК-2 мощность превышает размер мощности, используемой генерирующей компанией при расчетах с сетевиками. С учетом неустойки и процентов сумма исковых требований «Ленэнерго» к ОГК-2 превысила 4,5 млрд рублей. В пресс-службе ОГК-2 иск вчера не прокомментировали.

Это не первый крупный спор энергетиков, в котором участвует «Кинеф». В 2017 году НПЗ пытался отказаться от услуг «Ленэнерго» и перейти на тариф Федеральной сетевой компании (ФСК). Составляющая ФСК включена в тариф «Ленэнерго», если бы «Кинеф» оплачивал только ее, то, по подсчетам “Ъ”, снизил бы затраты в шесть раз, до 500 млн рублей в год. «Кинеф» понуждал ФСК заключить договор через суд, но в конце 2018 года Арбитражный суд Московского округа отказал НПЗ в иске (см. “Ъ” от 26.12.2018).

По словам партнера юридической компании «Нафко» Павла Иккерта, спор «Ленэнерго» и ОГК-2 не является типовым, а перспектива взыскания излишне уплаченных средств в пользу генерирующей компании во многом зависит от обстоятельств и условий договора, заключенного сторонами. «Шансы "Ленэнерго" на победу в споре зависят от того, удастся ли доказать суду, что со стороны ОГК-2 были допущены нарушения, например, путем завышения заявленной мощности»,— поясняет юрист.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что если суд встанет на сторону «Ленэнерго», то компания, скорее всего, инвестирует эти средства в энергетический комплекс региона. «Эти средства "Ленэнерго" может использовать для выполнения текущих планов по инвестпрограмме, учитывая, что она достаточно обширная (до 2020 года планировалось направить до 60 млрд рублей), а резервных средств у компании не так много»,— уточняет эксперт.

Алексей Кириченко