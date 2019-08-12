Соню Ганди попросили вернуться

Рабочий комитет Индийского национального конгресса (ИНК), ведущей оппозиционной силы страны, назначил исполняющей обязанности главы партии Соню Ганди, вдову экс-премьера Раджива Ганди. Ее возвращению к руководству старейшей политической силой Индии предшествовала драматичная отставка с поста главы ИНК сына Сони и Раджива Рахула Ганди. После провала ИНК на всеобщих выборах 2019 года он взял на себя всю ответственность и объявил об уходе. Вынужденное назначение временным главой ИНК Сони Ганди, так и не сумевшей передать бразды правления сыну, выявило отсутствие новых лидеров и углубляющийся кризис внутри партии, созданной одной из самых известных политических династий современности Неру—Ганди.

Решение о назначении 72-летней Сони Ганди на пост, который ранее она уже занимала, было принято в минувшие выходные. В распространенном заявлении говорится, что госпожа Ганди «будет исполнять обязанности временного президента до того момента, как будет избран новый президент».

В руководстве ИНК не стали скрывать, что до последнего момента пытались уговорить остаться на посту президента ИНК сына Сони и Раджива Ганди 49-летнего Рахула Ганди. И только после того, как политик категорически отказался возглавлять партию, у истоков которой стоял его прадед, первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, партийное руководство было вынуждено обратиться к его матери Соне.

Вдова экс-премьера Индии Раджива Ганди, убитого в 1991 году тамильскими экстремистами, итальянка по происхождению Соня Ганди была вынуждена прийти в большую политику Индии, чтобы продолжить политическую династию Неру—Ганди.

В момент убийства Раджива его дети — сын Рахул и дочь Приянка — были несовершеннолетними, в связи с чем встать у руля ИНК пришлось его жене. Соня Ганди занимала пост президента Конгресса 19 лет, с 1998 по 2017 год, что стало партийным рекордом. Согласившись впервые возглавить ИНК более 20 лет назад, когда партия, как и сегодня, переживала нелегкие времена, Соня Ганди сменила на этом посту безликого партийного функционера Ситарама Кесри и спустя несколько лет внесла решающий вклад в победу ИНК на выборах 2004 года.

Эта победа давала ей право как лидеру победившей на выборах партии стать премьер-министром, однако в 2004 году она добровольно отказалась от высшего государственного поста в пользу одного из ближайших соратников — Манмохана Сингха.

При этом, оставаясь во главе ИНК вплоть до 2017 года, Соня Ганди активно продвигала в большую политику своего сына Рахула, рассчитывая, что именно он со временем и станет продолжателем политической династии Неру—Ганди (напомним, что на разных исторических этапах эта династия дала независимой Индии трех премьеров — Джавахарлала Неру, Индиру Ганди и Раджива Ганди).

Дебют Рахула Ганди состоялся на предыдущих парламентских выборах 2014 года, когда он был выдвинут кандидатом в премьеры от находившейся тогда у власти партии ИНК. Между тем его первая избирательная кампания пятилетней давности оказалась крайне неудачной. Сын Сони и Раджива и внук Индиры Ганди уже тогда не оправдал надежд семьи. В ходе избирательной кампании 2014 года он ничем не запомнился и получил прозвище Пустой Костюм. На выборах Конгресс показал наихудший результат в своей истории, завоевав 44 места в парламенте.

Однако, несмотря на неудачи Рахула, его мать и лидер Конгресса Соня Ганди продолжала упорно делать на него главную ставку. Она настаивала на том, что во главе старейшей политической партии должен стоять представитель династии Неру—Ганди и никто другой. Чтобы еще больше укрепить позиции сына, в 2017 году Соня Ганди ушла в отставку с поста президента ИНК, уступив его Рахулу. Однако последние парламентские выборы в Индии, завершившиеся в мае этого года, показали, что два года партийного лидерства нисколько не укрепили его позиции.

Прогнозы, согласно которым Конгресс должен был удвоить свое представительство в парламенте на выборах 2019 года, не оправдались: на этот раз партия получила лишь 50 мандатов. То есть, несмотря на все усилия, добилась практически того же результата, что и пять лет назад.

Второе подряд разгромное поражение на выборах ИНК, выдвигающего в премьеры отпрыска династии Неру—Ганди, стало настоящим шоком как для руководства партии, так и для ее рядовых активистов. После этого в начале июля Рахул Ганди и принял непростое решение вопреки воле матери сложить с себя полномочия партийного лидера.

В течение более чем месяца ИНК находился в беспрецедентной ситуации: был «кораблем без капитана». И только в минувшие выходные на капитанский мостик временно была вынуждена вернуться Соня Ганди.

Между тем назначение временным главой ИНК Сони Ганди, так и не сумевшей передать бразды правления сыну Рахулу, выявило усугубляющийся кризис внутри партии, не имеющей новых лидеров, которые бы отвечали критериям династийной политики. Несмотря на ее непререкаемый авторитет, совершить политическое возвращение Сони Ганди не позволяют не только ее возраст, но и состояние здоровья. О ее точном диагнозе умалчивают, однако, по данным источников в ИНК, несколько лет назад она была вынуждена отправиться на лечение в США, где перенесла серьезную операцию. Кроме того, в течение многих лет Соня Ганди страдает от астмы — еще в 2008 году она была госпитализирована в одну из больниц Дели из-за проблем с дыханием.

Как долго Соня Ганди будет оставаться исполняющей обязанности председателя ИНК, остается неясным. Тем не менее наблюдатели в Дели сходятся во мнении, что затянувшаяся пауза с избранием нового лидера Конгресса может окончательно похоронить амбиции старейшей политической партии Индии, не выдержавшей конкуренции с правящими в стране националистами из «Бхаратия джаната парти» во главе с премьер-министром Нарендрой Моди.

Сергей Строкань