Бизнес освобождает номера

Растущему турпотоку не удастся стимулировать стагнирующий гостиничный рынок. Динамика роста объема номерного фонда в следующие пять лет сократится с 13% до 2%, подсчитали в Cushman & Wakefield. Активнее всего инвесторы уходят из люксового сегмента: они пересматривают запланированные гостиничные номера в пользу апартаментов, рассчитывая снизить срок возврата вложений. Это происходит из-за продолжающегося падения доли бизнес-туристов, заполнявших дорогие номера в течение всего года.

Динамика открытия новых отелей в России резко замедлилась, свидетельствуют данные из исследования Cushman & Wakefield. По расчетам консультантов, если в период с 2001 по 2019 год среднегодовой темп прироста новых гостиничных номеров составлял в среднем 13% ежегодно (3,2 тыс.), то с 2019 по 2024 год — сократится в среднем до 2% ежегодно (2,5 тыс.). Минимального показателя рынок достигнет в 2023 году, когда, по расчетам Cushman & Wakefield, на рынок будет выведено 649 номеров, а общий фонд вырастет на 0,8%. Негативный тренд консультанты связывают с общим экономическим спадом, на фоне которого девелоперы переносят запуск проектов или переформатируют их. В качестве примера партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Усенко приводит рынок Москвы: «Нам пришлось корректировать собственный прогноз — объем предложения за год из-за смещения открытия объектов увеличится не на 3,6%, а всего на 0,6%».

Падение объема ввода заметили и другие консультанты. Руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер указывает, что в этом году в России появится менее 4 тыс. новых брендированных номеров, что на треть меньше, чем в 2018 году. Но этот тренд эксперт называет временным: «Скорее, это сигнализирует о временном охлаждении инвесторов к сегменту, пока рынок переваривает дополнительные номера, построенные к чемпионату мира по футболу».

Активность инвесторов в гостиничную недвижимость снижается на фоне роста турпотока. По данным погранслужбы ФСБ, число иностранцев, посещающих Россию с туристическими целями, за год выросло на 24,97%, до 1,97 млн человек. В общей сложности за первое полугодие в Россию въехали 15,1 млн иностранцев, это всего на 0,78% больше показателя прошлого года. Позитивную динамику по въездному турпотоку в Ассоциации туроператоров России также связывают с эффектом чемпионата мира, во время которого от посещения страны отказались многие классические туристы, сформировав отложенный спрос.

Там называют дополнительными факторами визовые послабления для отдельных стран и общим — рост интереса к России. Но в Cushman & Wakefield настаивают, что туристы посещают страну лишь в летние месяцы. Число бизнес-туристов, заполняющих номера зимой и в межсезонье, по словам Марины Усенко, напротив, снижается.

Нехватка бизнес-туристов, традиционно останавливающихся в более дорогих средствах размещения, заставляет инвесторов корректировать свои планы. В итоге, как прогнозируют в Cushman & Wakefield, доля люксовых отелей в структуре ввода новых номеров будет снижаться, а средняя площадь проектов уже сократилась с 230 до 125 номеров. Такой же вывод делает руководитель подразделения индустрии гостеприимства CBRE Татьяна Белова, по словам которой номерной фонд среднего объекта в люксовой категории сейчас снижается за счет перевода части площадей в апартаменты или резиденции. Эксперт объясняет, что девелоперы поступают так, чтобы обеспечить возврат инвестиций. В качестве примера госпожа Белова приводит проект на Тверской улице, который сейчас контролируют структуры Виктора Рашникова. «Изначально здесь была запланирована гостиница на 200 номеров, но планы пересмотрены в сторону небольшого отеля Corinthia и апартаментов»,— добавляет она.

Ожидания консультантов в целом совпадают с прогнозами, сделанными ранее аналитиками Euromonitor International. По их данным, динамика роста оборота гостиничного рынка в России будет консервативной. В 2019 году он может составить 345,1 млрд руб., увеличившись на 6,4%, а в 2020 году — 365 млрд руб., показав рост на 5,8%. Замедление темпов роста аналитики также объяснили санкциями со стороны ЕС и США, на фоне которых рынок ориентируется на внутренний спрос: 68,2% его оборота в 2018 году обеспечили россияне.

Александра Мерцалова