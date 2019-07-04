Инвесторы выселяются из отелей

Прошлогодний бум открытия в России новых сетевых гостиниц на фоне проведения чемпионата мира по футболу сменился резким снижением активности отельеров. В первой половине 2019 года в стране появилось около 600 новых номеров — это в пять раз меньше аналогичного периода прошлого года. Статистику портит Санкт-Петербург, где в текущем году не будут открыты отели, работающие под международными брендами.

За первое полугодие в России было введено 624 брендированных гостиничных номера, это в пять раз меньше аналогичного показателя прошлого года, говорится в исследовании JLL. По сравнению с тем же периодом 2016 года динамика открытия замедлилась в 2,7 раза, в первом полугодии 2017 года — в три раза. По данным JLL, в январе—июне этого года в России было введено только 19% от общего заявленного числа номеров (3,3 тыс.). Это минимальный показатель за последние четыре года, за аналогичный период прошлого года он составил 87%, в 2016 году — 63%, в 2017 году — 57%. Руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер объясняет этот спад слишком активным ростом в предыдущие несколько лет, когда на рынок выводились объекты к чемпионату мира по футболу. «Это не означает, что интерес гостиничных брендов к российскому рынку отсутствует, скорее указывает на снижение активности инвесторов»,— объясняет эксперт.

По расчетам JLL, за полгода в Москве было открыто 223 новых номера (26% от заявленного объема), относительно аналогичного периода прошлого года показатель сократился в пять раз. В Санкт-Петербурге ситуация оказалась беспрецедентной: там в текущем году не будут открыты отели, работающие под международными брендами. «Это происходит впервые за долгое время: даже в те годы, когда не открывались новые объекты, случались ребрендинги существующих гостиниц»,— вспоминает госпожа Веллер.

Эксперт связывает сложившуюся ситуацию с провальным для города чемпионатом мира по футболу: по итогам первого полугодия прошлого года средняя загрузка отелей здесь составила 55%, сократившись на два процентных пункта, средний тариф вырос на 16%, до 8,8 тыс. руб. В Москве заполняемость за тот же период увеличилась на 2,7 процентного пункта, до 72%, а стоимость выросла на 48%, до 11,2 тыс. руб. за ночь. Партнер Cushman & Wakefield Марина Смирнова указывает, что окончательных расчетов за первое полугодие пока нет, но по итогам первых пяти месяцев загрузка отелей в Москве осталась на уровне 72%, в Санкт-Петербурге — выросла до 57%. В CBRE указывают, что средний тариф по итогам первого полугодия в Москве может снизиться на 20–25%, в Петербурге — на 10–15%. Руководитель подразделения индустрии гостеприимства CBRE Татьяна Белова считает, что говорить о новых трендах преждевременно. По ее словам, инвестиционная активность на гостиничном рынке Петербурга достаточно давно находится на низком уровне. «Это сложный рынок, на который оказывает значительное влияние фактор сезонности»,— объясняет эксперт. По данным госпожи Беловой, доходность гостиничных проектов в городе традиционно ниже, чем в Москве.

Татьяна Веллер ждет, что в перспективе в городе будут открыты новые отели в бюджетном сегменте. Это произойдет на фоне вступления в силу в октябре этого года закона, ограничивающего средства размещения возможности работать в жилых домах: на их место должны будут прийти новые объекты. Татьяна Белова предполагает, что сильный толчок всему гостиничному рынку может дать внедрение в России системы электронных виз. Госпожа Веллер рассчитывает, что глобальное падение объемов открытий новых отелей временное: инвесторы оценивают ситуацию и смотрят на основные показатели деятельности вышедших на рынок объектов. По ее мнению, уже в 2020–2021 годах их активность начнет восстанавливаться. «Но нельзя сбрасывать со счетов постепенное насыщение рынка, на фоне которого динамика новых открытий будет снижаться, многие новые проекты заявляются в небольших городах, и их номерной фонд меньше, чем в миллионниках»,— заключает она.

Александра Мерцалова