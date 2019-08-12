Турпоток в Россию вырос на 25%

Китай, Германия и Южная Корея вошли в топ-3 стран, из которых в Россию в первом полугодии 2019 года приехало больше всего туристов, следует из данных погранслужбы ФСБ, на которые ссылается Ассоциации туроператоров России (АТОР). Всего в Россию приехали 1,97 млн туристов — на 25% больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Топ-10 стран, из которых в Россию приехало больше всего туристов в первом полугодии 2019 года:

Китай — 561,9 тыс. человек, Германия — 192,4 тыс., Южная Корея — 169,6 тыс., США — 90,8 тыс., Израиль — 77,3 тыс., Франция — 72,9 тыс., Италия — 59,6 тыс., Великобритания — 56,4 тыс., Испания — 37,9 тыс., Индия — 31,7 тыс.

Погранслужба подсчитала, что значительно увеличился турпоток из Таиланда (на 30%), Японии (55%), Австрии (на 32%). Туристов из Бразилии в первом полугодии стало на 18,5% меньше, из Аргентины — на 38%, из Колумбии приехало меньше на 29%, из Уругвая — на 27%.

«В отличие от европейцев, собственно “футбольные” туристы из многих стран Латинской Америки, как ранее и предсказывалось, в этом году в Россию не вернулись, поэтому статистика фиксирует спад прибытий из Бразилии, Аргентины, Колумбии, Уругвая, Боливии»,— прокомментировала статистические данные исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Согласно данным погранслужбы, из России в январе—июне 2019 года выехали около 21 млн человек, из них 36,56% отправились в страны постсоветского пространства. Лидерами по выездному турпотоку в сегменте дальнего зарубежья стали Турция, Германия и Таиланд.