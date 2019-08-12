«Пауза слишком затянулась»

«Не видим законных оснований», — Элла Памфилова ответила на письмо Ильи Яшина. Арестованный политик обратился к главе ЦИК прямо из СИЗО с просьбой перенести выборы в Мосгордуму на конец осени. Госпожа Памфилова в интервью "Ъ FM" объяснила, почему не может согласиться с этим предложением. В частности, по ее словам, веской причиной для отмены выборов может быть нарушение федерального закона в ходе голосования, в текущей же ситуации об этом речи не идет. Политический обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Дризе, между тем, считает инициативу Ильи Яшина очень важным шагом.

Письмо из следственного изолятора, фактически — из тюрьмы на волю, добавляет этой ситуации необходимого драматизма. Текст, написанный от руки, есть в соцсетях: Илья Яшин просит Эллу Памфилову перенести московские выборы на конец осени. Арестованный оппозиционер уповает на порядочность главы ЦИК, на их личный разговор и ее обещание бороться за каждого кандидата. Госпожа Памфилова сначала заявила, что письма вообще не видела, а затем в интервью "Ъ FM" пояснила, что перенос выборов — крайняя мера, для которой должны быть серьезные основания.

Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии : Я прочитала письмо. Но по закону это очень сложно сделать. И для этого должно быть серьезное основание. Тем более, одно дело, когда в день голосования, после дня голосования — там гораздо больше возможностей. На данный момент ни одного основания для переноса выборов нет. А дальше будет видно.

Фактически это значит «нет». Тем не менее, обращение Яшина является крайне важным, потому что это попытка предложить власти переговоры, то есть позитивную повестку. Ведь, как заметили многие, митинги это, конечно, хорошо, но нужны же четкие требования. А они пока что-то не очень просматриваются, комментирует политолог Михаил Виноградов: «Наверное, заявление Ильи Яшина связано с некой беззубостью резолюций и предложений, прозвучавших на митинге 10 августа. Эмоциональная часть была сильной, а содержательная почти отсутствовала. До тех пор, пока власть будет считать возможным на это не реагировать, наверное, реакции и не последует. Готовность к стройному компромиссу я пока не ощущаю».

Элла Памфилова сегодня, по сути, единственный представитель власти, который находится на передовой, в непосредственном контакте с оппозицией, за исключением силовиков, конечно. Перенос выборов представляется логичным, так как это дает надежду на прекращение митингов и откладывает проблему на потом: оппозиция будет вынуждена вернуться в легальное поле и заниматься сбором подписей, а конфликт получит статус замороженного. А что там будет в конце осени, неизвестно. Еще сто раз все поменяется.

Иной скажет, что подобные вопросы решаются не в Центризбиркоме, а, скажем так, в высших сферах. Однако Элла Памфилова нас заверяла, что ЦИК не беспомощный, а сильный, уверенный в себе государственный институт.

Тем не менее, очень похоже, что пока ставка сделана на то, что проблема решится сама собой.

Так, молодежь решено отвлекать концертами и иными мероприятиями. Это пряник, а в качестве кнута остаются уголовные дела и аресты. Однако в следующие выходные опять планируется протестная акция.

В свою очередь, Владимир Путин едет во Францию, где тема митингов неизбежно возникнет и нужно будет что-то говорить. Пауза слишком затянулась, это уже бросается в глаза. Тезис о внешнем вмешательстве и коварстве мировой закулисы, скорее всего, не будет понят вольнолюбивым французским обществом. Со стороны может показаться — чиновники заварили, а расхлебывать опять президенту. Нехорошо это.