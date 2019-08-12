УФАС аннулировало конкурс на внесение изменений в генплан Большой Ижоры

Комиссия Ленинградского УФАС России аннулировала закупку администрации Большеижорского городского поселения. Было выявлено, что при проведении открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ по внесению изменений в Генплан и правила землепользования и застройки заказчик нарушил положения закона о контрактной системе в ч.2 ст.33 44-ФЗ, сообщили в региональной антимонопольной службе.

С жалобой на положения конкурсной документации в УФАС обратилось ООО «Теллус-Проект». По мнению заявителя, заказчик некорректно обозначил объект закупки. В частности, согласно извещению, им является выполнение научно-исследовательских работ. Между тем, техзадание в целом не содержит требований к выполнению научных исследований, и все его положения сводятся к работам по подготовке документации территориального планирования.

В итоге, комиссия УФАС пришла к выводу, что администрация Большой Ижоры действительно составила документ некорректно. Жалоба заявителя признана обоснованной, конкурс аннулирован.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Ленинградское УФАС признало виновным в нарушении закона о защите конкуренции ООО «Никольская электросетевая компания».