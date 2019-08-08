Никольскую электросетевую компанию признали виновной в нарушении закона о защите конкуренции

Ленинградское УФАС признало ООО «Никольская электросетевая компания» виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Организация уклонилась от осуществления технологического присоединения объектов АО «ЛОЭСК» по договору, заключенному в целях энергообеспечения многоквартирных жилых домов ООО «Петрострой», расположенных в городе Никольское Тосненского района Ленобласти. Данные действия антимонопольный орган квалифицировал как нарушение ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции, сообщили в УФАС.

В ходе проверки было установлено, что договор, заключенный между АО «ЛОЭСК» и ООО «НЭСК» предусматривал осуществление техприсоединения в два этапа. Мероприятия по первому были исполнены в срок и в полном объеме. Просрочка же по второму этапу составила более 12 месяцев. При этом АО «ЛОЭСК» выполнила свои договорные обязательства, полностью оплатив стоимость техприсоединения (517,8 тыс. рублей).

В ООО «НЭСК» объяснил нарушение сроков отсутствием необходимой мощности и трудностями с ее увеличением в ПАО «Ленэнерго». Однако, изучив представленные сторонами документы, комиссия УФАС установила, что ПАО «Ленэнерго» законно потребовало обосновать необходимость в увеличении мощности. Также антимонопольщики пришли к выводу, что у ООО «НЭСК» имелась возможность выполнить в отношении АО «ЛОЭСК» мероприятия по технологическому присоединению. Доказательств о недостаточности мощности на подстанции, которая должна обеспечивать электроэнергией жилые дома, представлено не было.