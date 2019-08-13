«Мегамарт» покинул Челябинскую область

Торговая сеть группы «Дикси» — «Мегамарт» покинула Челябинскую область: в региональном центре закрылся единственный гипермаркет, расположенный в ТРЦ «Фокус». Ранее перестал работать магазин в Магнитогорске. По словам представителей «Фокуса», у «Мегамарта» закончился срок аренды, который ритейлер не стал продлевать. На этой площадке к концу года планируется открыть супермаркет Spar. По мнению экспертов, закрытие магазина «Мегамарт» в Челябинске вполне логично, поскольку его формат не соответствует стратегии развития «Дикси», в том числе сосредоточившейся на сети алкомаркетов после слияния с сетями «Красное & Белое» и «Бристоль».



В Челябинске закрылся единственный магазин торговой сети «Мегамарт», расположенный в торгово-развлекательном центре «Фокус». Магазин работал с 2009 года и занимал площадь 2,1 тыс. кв. м. «У них закончился срок договора аренды. На этой площадке будет другой арендатор — супермаркет Spar. Ориентировочно, открытие планируется в начале декабря»,— сообщил “Ъ-Южный Урал” руководитель отдела маркетинга и рекламы ТРЦ «Фокус» Ринат Гарипов. По его словам, «Мегамарт» не пытался продлить срок договора аренды.

В начале этого года закрылся магазин сети в Магнитогорске, располагавшийся в отдельно стоящем здании площадью более 3,6 тыс. кв. м.

«Мегамарт» является филиалом АО «Дикси Юг» (входит в АО «Дикси Групп») и работает исключительно на Урале. По данным официального сайта, у ритейлера 40 магазинов, в том числе 21 в Екатеринбурге, по пять в Тюмени и Нижнем Тагиле, по два в Новоуральске и Каменске-Уральском, по одному объекту в Сысерти, Верхней Пышме, Первоуральске, Арамиле и Ревде.

Получить оперативный комментарий представителей сети по поводу закрытия супермаркета в Челябинске не удалось: в екатеринбургском офисе сообщили, что перенаправят запрос в головную компанию, ответ на который смогут дать не раньше вторника.

По мнению генерального директора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, уход «Мегамарта» с челябинского рынка вполне логичен. «Группа компаний “Дикси” в последние два года сократила объем инвестиций и сфокусировалась на повышении эффективности бизнеса, оптимизации розничной сети (закрытии нерентабельных объектов), интеграции розничных операций с оптовым бизнесом группы “Мегаполис” и обеспечению синергии с “Красным & Белым” и “Бристолем”. Развитие формата “гипермаркет” не соответствует стратегии “Дикси”, поэтому закрытие объектов на арендованных площадях по истечении срока аренды или перевод некоторых объектов с уменьшением площади под бренд “Минимарт” вполне логично. Гипермаркет в ТЦ “Фокус”, открытый в декабре 2009 года, требовал реконструкции и обновления, что потребовало бы инвестиции в размере не менее чем 600 млн руб.»,— говорит эксперт. По его словам, в Челябинской области «Дикси» последовательно сокращает и количество магазинов с одноименным названием. Так, в 2015 году зафиксировано максимальное число — 98, к июлю этого года оно сократилось до 85.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что причиной закрытия «Мегамарта» в региональном центре могут быть разногласия с ТРЦ. «Динамика изменения спроса и предложения качественных коммерческих площадей, пригодных для продуктового ритейла, на местном рынке не способствует формированию профицита. При условии, что доля вакантных, то есть не нашедших своего арендатора, площадей в целом по городу не превышает 4–5%, можно говорить о том, что условия в Челябинске диктует не арендатор, а арендодатель, тем более, если мы говорим о ТРК, где ставки традиционно выше, чем в формате “у дома”. То есть одной из причин ухода “Мегамарта” из конкретного комплекса действительно могли стать разногласия относительно уровня ставок. “Мегамарт” для “Дикси Групп” является вспомогательным брендом, а после слияния с сетью “Красное и Белое”, очевидно, приоритеты в ближайшее время на федеральном, а не только на региональном уровне будут смещаться в сторону активного расширения двух основных бизнесов, а именно магазинов формата “у дома” под брендом “Дикси” и алкомаркетов. Spar воспользовался удобным случаем и занял интересную для него, с точки зрения формата, площадь»,— говорит господин Жарский.

По данным «INFOLine-Аналитика», партнер сети Spar в Челябинске — ООО «Молл» — в 2018 году увеличил чистую розничную выручку в результате повышения эффективности действующих объектов, ребрендированных в Spar, на 3%, более чем до 11,5 млрд руб. без НДС, а выручку с квадрата торговой площади — почти на 7%. При этом чистая прибыль компании выросла по сравнению с 2017 годом почти в шесть раз и стала максимальной за всю историю развития (165,6 млн руб.).

Юлия Гарипов