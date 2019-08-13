Адвокату выдали гонорар колонией

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил к трем с половиной годам лишения свободы известного уральского адвоката Бориса Искандаряна за покушение на мошенничество. По версии следствия, он за 5 млн руб. предлагал решить вопрос с закрытием уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, хотя повлиять на это не мог. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что объемов наркотиков не хватило для возбуждения уголовного дела. Подсудимый утверждает, что был обманут коллегой-адвокатом, которая привлекла его для помощи в этом деле, а сам он заключил типовой контракт на защиту клиента.



Оглашение приговора заняло у судьи Верх-Исетского райсуда Веры Поповой около часа. В своем решении она признала Бориса Искандаряна виновным в покушении на мошенничество (ст. 159 УК РФ) и назначила ему наказание в виде реального срока в три года и шесть месяцев в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания суд лишил его права заниматься адвокатской деятельностью на два года и шесть месяцев после освобождения. Подсудимый был взят под стражу в зале суда (в ходе процесса он находился под подпиской о невыезде).

Расследованием уголовного дела занимались следователи первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Свердловской области при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ. Согласно фабуле дела, господин Искандарян был задержан в результате «оперативного эксперимента» сотрудниками ФСБ в октябре 2017 года. В тот момент он получил от клиентов своей коллеги-адвоката в пластиковом пакете 1,5 млн руб. (из них настоящими были лишь 10 тыс. руб., а остальные — муляж).

По версии следствия, это была часть денег из 5 млн руб., которые Борис Искандарян потребовал от родственников молодого человека, задержанного в октябре 2017 года по подозрению в хранении наркотиков. Родственники задержанного привлекли к его защите адвоката Людмилу Сосновских, которая попросила ввести в дело своего коллегу — господина Искандаряна. Как следует из материалов дела, адвокат якобы достоверно знал, что полицейские не стали возбуждать уголовное дело против молодого человека, так как там не хватило «веса», а составили лишь административный протокол. Однако Борис Искандарян потребовал деньги — якобы для взятки полицейским, чтобы они не возбуждали уголовное дело. Сначала он получил 2,5 млн руб., а затем стал требовать остаток суммы — с ней он и был задержан с поличным.

Адвокат Борис Искандарян в ходе следствия и судебного процесса заявлял о своей невиновности. По его словам, он был введен в заблуждение коллегой Людмилой Сосновской, которая его подставила. По его словам, у него был заключен официальный контракт на 4 млн руб., которые он и намеревался получить.

Игорь Лесовских