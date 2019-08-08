Горизбирком увеличил количество членов ТИКов, организующих выборы в Псковской области

Горизбирком Санкт-Петербурга на заседании 8 августа постановила увеличить количество членов территориальных избирательных комиссий, на которых возложены полномочия по организации экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернатора города на территории Псковской области.

Речь идет о ТИК №23 и ТИК №29. Сейчас в каждой из них по десять членов с правом решающего голоса. Им позволили расширить штат до 14 человек. Предложения по кандидатурам должны поступить не позднее 11 августа.

В ГИК обосновали свое решение тем, что эти комиссии очень загружены, так как параллельно занимаются муниципальными выборами в Петербурге.

Напомним, что председатель Центризбиркома Элла Памфилова настоятельно рекомендовала петербургскому избиркому отказаться от создания участков в Псковской области. Кроме того, ее заместитель Николай Булаев сообщил, что ЦИК пока не одобрила ни одного из заявлений о голосовании в этом регионе, а также в Ленинградской области. По его словам, данные в проверенных обращениях не соответствовали действительности.

Олег Дилимбетов