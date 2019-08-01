Центризбирком поставил «дачный» вопрос

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на вчерашнем заседании порекомендовала петербургскому избиркому (ГИК) отказаться от создания экстерриториальных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области. В ГИК на момент сдачи номера в печать так и не смогли сформулировать свою позицию по данному вопросу. Эксперты считают, что ЦИК хочет снять с себя ответственность за вероятные нарушения на этих участках и полностью переложить ее на горизбирком.

«Дачные» участки в Псковской области ранее подверглись критике (см. "Ъ-СПб" от 11.07.2019). Оппозиция и ряд политологов полагают, что за ними очень трудно следить, что делает их «платформой для фальсификаций». Кроме того, петербургские оппозиционеры 31 июля подали в ГИК резолюцию, провозглашенную на митинге «за честные выборы» 24 июля. Одним из ее пунктов был запрет на создание избирательных участков в Псковской области.

Элла Памфилова передала обеспокоенность Центризбиркома зампреду ГИК Петербурга Алле Егоровой. «Внимательно изучив целый ряд факторов, мы пришли к выводу: не рекомендуем вам организовывать участки, по крайней мере, в Псковской области. У нас для этого есть серьезные основания»,— заявила госпожа Памфилова. Создание избирательных участков в Ленинградской области не вызвало сильной критики в ЦИК. Запросы "Ъ-СПб" в горизбирком с просьбой прокомментировать позицию ЦИК остались без ответа.

Независимый политолог и доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор считает, что петербургский избирком не будет отступать от намеченной стратегии и не прислушается к госпоже Памфиловой. «Думаю, что ГИК будет сопротивляться и продолжать гнуть свою линию. К выборам в Псковской области неслучайно просчитывались возможные результаты, риски и противодействие. Думаю, что решение петербургского избиркома было взвешенным. Они вряд ли будут отступать. Тем более мы знаем, что ситуация сложная и далеко не все пожелания главы Центризбиркома принимаются во внимание. Сейчас ее позиция более чем слабая, и вряд ли к ней будут прислушиваться. ЦИК хочет себя оградить от критики, чтобы потом сказать "мы вас предупреждали" и "горизбирком принял самостоятельное решение". Большой вопрос в том, сможет ли госпожа Памфилова такими заявлениями добиться легитимности выборов в глазах людей. Это очередной трюк, как и требования допустить независимых кандидатов на муниципальные выборы, и окрики в адрес ИКМО, которые не реагируют на замечания. Ее слова — попытка сохранить хорошую мину при плохой игре»,— считает эксперт.

Одним из аргументов, которым пользуются противники экстерриториальных избирательных участков в Псковской области, стали аналогичные выборы московского мэра в прошлом году. Тогда голосовать в Московской области пришло менее одного процента избирателей. Москва признала стратегию неэффективной и отреклась от ее использования в будущем.

Политолог и социолог Дмитрий Гавра солидарен с господином Конфисахором. Он считает, что Центральная избирательная комиссия не хочет, чтобы ее обвиняли в возможных эксцессах, которые могут произойти на выборах в регионе. «Полагаю, что линия горизбиркома сохранится в силу того, что заявление Центризбиркома не является обязывающим. Если бы существовали законные основания отмены решения горизбиркома, то ЦИК бы их предъявила. А это некоторый пробный сигнал. Я оцениваю его как заранее анонсированную возможность снять с Центризбиркома ответственность, если будут какого-либо рода эксцессы или проблемы, связанные с решением ГИК»,— заявил господин Гавра.

Олег Дилимбетов