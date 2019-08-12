Британский банк NatWest тестирует голосовой банкинг

Британский банк NatWest (часть The Royal Bank of Scotland Group) решил протестировать голосовой банкинг, который позволит его клиентам совершать различные банковские операции через голосового помощника Google Assistant на смартфоне или умной колонке Google Home. В тестировании, которое продлится три месяца, примут участие 500 клиентов банка.

Тестовая версия голосового банкинга позволит клиентам получить ответ от голосового помощника о балансе, последних трансакциях и отложенных трансакциях, причем устройство даст ответ и в голосовом режиме, и выведет его на экран. NatWest обещает, что в будущем клиенты смогут совершать с помощью голосового помощника самые разные операции — переводить деньги, оплачивать счета и др. Для доступа к счету клиентам банка нужно будет произнести две цифры из нового четырехзначного пароля, отличающегося от PIN-кода карты и действующего только для голосовых операций со счетом.

Критики уже говорят о том, что голосовой банкинг вызывает вопросы с точки зрения информационной безопасности, особенно в свете скандалов о передаче Apple и Google запросов пользователей к голосовому помощнику третьи лицам. «Если люди смогут совершать банковские трансакции, используя умную колонку, это вызывает вопросы не только о том, что кто-то может записать ваш голос и обманом совершить трансакцию, но и о риске того, что данные, хранящиеся у поставщика устройства, могут быть украдены киберпреступниками»,— считает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Дэвид Эмм.

Яна Рождественская