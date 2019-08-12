«Победа» сообщила о «мощнейшей DDOS-атаке» из-за распродажи

Сайт авиаперевозчика «Победа» подвергся «мощнейшей DDOS-атаке» в связи с началом распродажи билетов, сообщило RNS со ссылкой на компанию. Сейчас при попытке открыть сайт появляется сообщение о 502-й ошибке (ошибка, связанная с проблемами на сервере).

«Зафиксирована мощнейшая DDOS-атака»,— сообщили в авиакомпании. По данным сервис DownforEveryoneorJustMe, фиксирующего доступность сайтов, сайт «Победы» сейчас недоступен для всех пользователей.

В прошлый понедельник, 5 августа, «Победа» объявила 12 августа началом распродажи билетов от 499 до 1999 руб. по всем 85 направлениям зимнего расписания.