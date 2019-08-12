Прокуратура отдала под суд бывшего вице-мэра Томска

Бывший вице-мэр Томска Анна Подгорная предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщила прокуратура Томской области. Соответствующее обвинительное заключение утвердил прокурор Советского района Томска Олег Фрикель.

В конце февраля 2019 года вице-мэр, которая на тот момент также возглавляла городской департамент архитектуры и строительства, была задержана. Уголовное дело в отношении чиновницы было возбуждено по наработкам ФСБ. По его материалам, в декабре 2016 года сотрудники департамента архитектуры и градостроительства мэрии Томска незаконно подписали распоряжение о выдаче разрешения на использование земель в поселке Радиоцентр для строительства газопровода общей протяженностью 905 м. Заявление было подано матерью руководителя департамента Анны Подгорной.

При этом, отмечают в надзорном ведомстве, не были соблюдены требования закона, связанные с получением правоустанавливающего документа на участок, разрешений и согласований. «Находясь в очередном отпуске в ноябре 2016 года, обвиняемая дала своему заместителю, исполнявшему обязанности начальника департамента, указание подписать соответствующее заведомо незаконное распоряжение»,— говорится в сообщении областной прокуратуры.

Уголовное преследование подписавшего распоряжение сотрудника департамента прекращено по нереабилитирующему основанию «в связи с деятельным раскаянием». Бывший вице-мэр полностью признала свою вину. Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Дело рассмотрит Советский райсуд Томска.

Как Анну Подгорную задержали — в материале “Ъ-Сибирь” «Болезненное расследование»

Илья Галагуз