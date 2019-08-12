Coach и Versace извинились перед Китаем за указание Гонконга, Макао и Тайваня отдельными странами

Два люксовых бренда, Coach и Versace, принесли свои извинения китайским пользователям и властям за то, что указали Гонконг, Макао и Тайвань как самостоятельные страны, сообщает Bloomberg. Производителям одежды класса люкс пришлось извиняться прежде всего перед разгневанными китайскими потребителями, которые завалили компании жалобами в соцсетях. В случае с Coach речь шла, например, о футболке из коллекции 2018 года. В компании принесли свои извинения, отметив, что в дизайн закрались «серьезные неточности», но в компании их заметили еще в прошлом году и тогда же эти футболки были сняты с продажи. Versace заявила, что сняла с продажи футболки с «неправильным дизайном» 24 июля и уничтожила их.

Власти Китая очень серьезно относятся к подобного рода нарушениям и уже не раз требовали от различных компаний — от сетей отелей до авиаперевозчиков — соблюдать принцип территориальной целостности «Большого Китая». Так, например, в начале 2018 года Китай заблокировал на неделю сайт и мобильное приложение сети отелей Mariott за проведение опроса, который показался властям страны некорректным. В нем Тайвань, Тибет, Макао и Гонконг были указаны как отдельные территории. Сама же компания вскоре извинилась и назвала текст опроса ошибкой. В середине года Управление гражданской авиации Китая потребовало от 36 иностранных авиакомпаний указывать на своих сайтах Тайвань, Гонконг и Макао как территорию Китая. А в начале этого года китайские академики предложили запретить десяткам иностранных компаний работать в Китае, пока они не признают территориальную целостность страны. В числе таких компаний оказались Apple, Amazon, Nike, Siemens и Subaru.

Кирилл Сарханянц