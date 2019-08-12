Экс-глава дорожного комитета Ленобласти возглавил Кингисеппский район

Бывший председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Юрий Запалатский с 12 августа 2019 года назначен и.о. главы Кингисеппского района. Его предшественница на этом посту — Елена Антонова — сложила свои полномочия и заняла должность первого заместителя главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», сообщает пресс-служба районной администрации.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что господина Запалатского во главе дорожного комитета Ленобласти сменил экс-руководитель ГКУ «Ленавтодор» Денис Седов. Кто, в свою очередь, займет освободившуюся должность в этом ведомстве, пока не сообщается. В настоящий момент пост директора «Ленавтодора» в качестве и.о. занимает Олег Глазунов.