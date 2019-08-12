Главой дорожного комитета Ленобласти назначен экс-руководитель «Ленавтодора» Денис Седов

Председателем комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области назначен бывший руководитель ГКУ «Ленавтодор» Денис Седов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Господин Седов возглавлял «Ленавтодор» с ноября 2015 года. До этого он работал в правоохранительных органах, имеет звание подполковника внутренней службы. Является также кандидатом юридических наук.

Ранее дорожным комитетом Ленобласти руководил Юрий Запалатский. С 12 августа 2019 года он назначен и.о. главы Кингисеппского района.