Рабочие пострадали при обрушении грунта вблизи аэропорта Толмачево

Несколько рабочих пострадали в результате обрушения грунта вблизи новосибирского аэропорта Толмачево. Оно произошло в ходе проведения земляных работ по реконструкции аэропорта. По данным «Интерфакса», речь идет о пяти рабочих. Все пострадавшие госпитализированы.

«Обрушение грунта произошло на огороженной стройплощадке, где работы велись силами строительных организаций»,— сказали “Ъ” в аэропорту Толмачево.

Напомним, холдинг «Новапорт» планирует направить на развитие терминального комплекса Толмачево около 20 млрд руб. до 2025 года. Предварительный этап реконструкции аэропорта — подготовка привокзальной площади и подъездных путей, реконструкция и оборудование автостоянок.

По итогам 2019 года общий пассажиропоток аэропорта, как ожидается, будет увеличен до 6,8 млн человек. Это почти на 1 млн больше, чем в 2018 году.

О планах по развитию аэропорта Толмачево — в материале “Ъ” «Терминальная стадия величия»

Оксана Павлова