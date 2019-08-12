Путешествия с дополненной реальностью

Хайтек-обозреватель "Ъ FM" Александр Леви рассказывает о новых инструментах мобильного сервиса «Google Карты».

Разработчики Google готовят любопытные обновления для приложения «Карты». К имеющимся опциям добавится «Бронирование» и «Живые карты», а записи историй местоположения расширят возможности раздела «Хронология».

Описание нововведений еще раз подтверждает назревший тезис — сервис претендует на роль главного мобильного инструмента путешественника. Это не просто навигация с дополнительными опциями: экспертиза компании не укладывается в рамки одной лишь картографии и нуждается в эффективном применении.

Поэтому пользователи мобильных «Google Карт» скоро смогут находить в приложении информацию о всех бронированиях перелетов и жилья. Правда, пока не ясно, имеет ли виду компания под всеми только те данные, которые проходят через ее почту Gmail, или приложение сможет «подтягивать» сведения и из других источников.

Куда важнее то, что информация по букингу авиабилетов или резервации отелей будет доступна офлайн. Необходимость, равно как практичность этого решения, неоспоримы. Независимость от мобильного интернета оценит любой путешественник, особенно, если речь идет о посещении нового места или локации, где связи нет в принципе.

Там, где интернет есть, можно будет воспользоваться еще одной новинкой сервиса Google — «Живыми картами». Это инструмент дополненной реальности, которой помогает ориентироваться. В онлайн-режиме пользователь получает совмещенную картинку, которая состоит из двух частей: изображения реального мира, получаемого через камеру, и виртуальных навигационных символов, которые накладывают «Google Карты».

Кроме того, с обновлением расширятся возможности поиска ресторанов: меню, популярные блюда заведений, информация о доступности столиков и их бронирование. Раздел «Хронология» будет сохранять посещенные места по категориям, так что ими будет проще поделиться. Последняя опция пока будет доступна только для Android-устройств.