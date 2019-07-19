Google подвергли повторному штрафу

Роскомнадзор снова оштрафовал Google за отказ фильтровать трафик. На этот раз американская компания заплатит 700 тыс. руб. за то, что блокирует не все запрещенные в России сайты. Это уже вторая санкция со стороны российских властей. Первый штраф Google получил в октябре прошлого года, тогда сумма составила 0,5 млн руб.

Сейчас Роскомнадзор снова проанализировал поисковый трафик и пришел к выводу, что блокируется только 70% запрещенной информации, рассказал «Коммерсантъ FM» пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский: «Мы с компанией Google начали взаимодействовать по вопросу ее подключения к Федеральной государственной информационной системе, по-моему, уже более полугода назад. Изначально они вроде бы проявляли некое стремление к тому, чтобы исполнить требования российского законодательства, но в итоге не подключились к системе, которая позволяет им принимать от нас данные о том, какая информация в России запрещена, соответственно, обеспечить фильтрацию своей поисковой выдачи. Первый раз мы их оштрафовали на 500 тыс. руб. Компания начала исполнять требования российского законодательства и фильтровать поисковую выдачу. 30 мая выяснилось, что фильтрация осуществляется не более чем на 70%. Это, конечно, совершенно недопустимая ситуация.

Поэтому управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу оштрафовало компанию на 700 тыс. руб. — это верхняя планка по данному правонарушению».

В Google «Коммерсантъ FM» отказались комментировать новые претензии Роскомнадзора. Цифры ведомства получены, скорее всего, путем довольно приблизительных расчетов, считает исполнительный директор «Организации защиты интернета» Михаил Климарев: «Конечно, и Google имеет право на позицию, потому что позиции у Роскомнадзора нет. Откуда взяты данные, согласно которым блокируется 70% контента? Для того чтобы Роскомнадзор мог назвать эту цифру, у него должно быть какое-то измерительное оборудование, но его в природе не существует. А если бы оно и было, то Роскомнадзору следовало представить его общественности и получить на него соответствующий сертификат, как это требует законодательство Российской Федерации».

У Google нет принципиальной позиции не исполнять российские законы, полагает глава Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников. По его словам, у компании хорошо налажен диалог с Роскомнадзором, и она сможет договориться с ведомством: «Google, скорее всего, уверен, и вполне оправданно, что его технологии сегодня настолько уникальны, что позволяют фильтровать то, что уже запрещено законодательством, и не только на территории Российской Федерации, но и в мировом интернете.

Поэтому когда к корпорации пытаются применить дополнительные меры, то это выглядит странно, потому что она и так очень многое делает для того, чтобы защищать пользователей.

И здесь нет никакой разницы, живет ли пользователь в США, Китае либо России. То есть это не какая-то принципиальная позиция — нет, мы не будем исполнять требования закона. Google абсолютно готов к диалогу, и мы это видим на протяжении очень многих лет, на протяжении которых поисковик работает в России».

Ранее в Роскомнадзоре говорили, что если американская корпорация продолжить игнорировать его требования, то ведомство будет добиваться внесения поправок в закон об информации, которые позволят заблокировать поисковик в России. Сейчас по закону этот инструмент не предусмотрен.

Александра Козлова