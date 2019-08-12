Туркменистан планирует приобрести всю линейку автомобилей Aurus

Туркменистан намерен приобрести всю линейку представительских автомобилей Aurus. Об этом заявил президент республики Гурбангулы Бердымухамедов после осмотра вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым автомобиля Aurus Senat перед началом мероприятий первого Каспийского экономического форума (КЭФ). Глава российского правительства ответил, что «заявка принята», сообщает «Интерфакс».

Специально для демонстрации на КЭФ в Туркмении автомобиль цвета lustre white был произведен в июле. Салон автомобиля выполнен из российских материалов в светлых тонах. Автомобиль оснащен девятиступенчатой коробкой передач и гибридной силовой установкой с двигателем V8 и электромотором. Суммарная мощность — 660 л/с.

Всего под брендом Aurus будет выпускаться четыре модели: седан, лимузин, внедорожник и минивэн. Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ предварительно оценивает розничную стоимость автомобиля Aurus Senat Sedan примерно в 18 млн руб. Премьера седана Aurus Senat — первой модели новой марки — состоялась на автосалоне в Москве. Сообщалось, что автомобиль появится в открытой продаже в 2019 году.

О том, каковы перспективы нового российского автобренда,— в материале “Ъ”.