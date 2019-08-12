Госиспытания Су-57 завершатся уже в 2019 году

Испытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены уже в 2019 году, а самолеты МиГ-35 планируется тестировать до конца 2021 года. «По их окончании (испытаний.— “Ъ”) предусмотрены серийные закупки. Хочу напомнить: по результатам совещаний в Сочи Верховным Главнокомандующим поставлена задача перевооружить три полка на самолеты Су-57»,— сообщил «Красной звезде» заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Сергей Дронов.

Как уточнил господин Дронов, главным отличием МиГ-35 от уже стоящих на вооружении самолетов поколения 4++ Су-30СМ и Су-35С является экономичность. «Стоимость его летного часа примерно в полтора раза ниже, чем у современных самолетов семейства Сухих»,— подчеркнул генерал-лейтенант. Су-57 в свою очередь отличают «многофункциональность, сверхманевренность, режим длительного сверхзвукового крейсерского полета и максимальная автоматизация процессов управления самолетом и применения оружия», добавил он.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого (входит в ОАК).

МиГ-35 является новейшей модификацией истребителя МиГ-29. Истребители будут поставляться в одноместной и двухместной (учебно-боевой) версиях.

О дальнейших планах ОАК — в публикации “Ъ” «Военная авиастроительная корпорация».